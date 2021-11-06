Без Усика, але з Ломаченком: хто увійшов у топ-10 найкращих боксерів століття

Український боксер Василь Ломаченко потрапив у топ-10 рейтингу кращих боксерів XXI століття. На думку авторитетного видання брати Клички та Усик "не дотягнули" до числа провідних.

"Унікальний майстер"

Ломаченка розмістили на восьмій позиції, відзначили його неймовірний послужний список у аматорах, де він здобув 396 перемог у 397 боях. Також згадали численні рекорди українця на професійному рингу.

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Він переміг Гері Рассела-молодшого у своєму третьому бою, що є божевіллям, і змусив чотирьох поспіль суперників відмовитися від продовження бою, бо вони просто не могли впоратися з його рухами у стилі Матриці та його ударами, що летіли з усіх боків. Унікальний майстер, який був би ще вищим у цьому списку, якби раніше вирішив стати професіоналом,

– зазначає видання.

До десятки найкращих боксерів століття окрім Ломаченка увійшли Флойд Мейвезер, Менні Пак'яо, Бернард Хопкінс, Роман Гонсалес, Хуан Мануель Маркес, Сауль Альварес, Геннадій Головкін та Андре Уорд.

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