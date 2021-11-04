Коммі: Я сповнений рішучості
34-річний боксер із Гани впевнений у своїх силах, хоча визнає, що є андердогом у цьому протистоянні з Василем Ломаченком. Річард Коммі заявив, що бій з українцем наблизить його до мети – звання чемпіона світу.
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Коммі готовий завдати Ломаченку другої поразки за три поєдинки.
Я хочу подякувати Бобу Аруму та Top Rank за можливість вийти в ринг Медісон-сквер-гарден – однієї з найвизначніших арен боксу. Знаю, що більшість людей вважають мене аутсайдером бою, але я сповнений рішучості довести, що вони помиляються. Я хочу змусити Гану знову пишатися мною,
– сказав ганський боксер.
Цікаво, що у пасиві Коммі теж є поразка від Теофімо Лопеса, яку він отримав у 2019 році. Болючою була й поразка Василя від американця, який завдяки перемозі над українцем здобув звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі.
Ломаченко – Коммі: що відомо про бій
- Поєдинок відбудеться 11 грудня 2021 року на арені "Медісон-Сквер-Гарден" у Нью-Йорку. Вже випустили навіть офіційний постер бою.
- Для "Термінатора" із Гани цей бій проти Ломаченка стане другим у 2021 році. У попередньому поєдинку Річард нокаутував домініканця Джексона Мартінеса. Бій був завершений у шостому раунді. Ломаченко ж влітку 2021 року відправив у нокаут японця Масайоші Накатані.
- 34-річний Коммі провів у професіоналах 33 бої, здобув 30 звитяг (27 із них достроково) і тричі поступився.