"Динамо" ризикує втратити лідера перед битвою в Лізі чемпіонів
Півзахисник "Динамо" Віктор Циганков пропустив вечірнє тренування команди напередодні матчу Ліги чемпіонів з АЗ,
Причини, за якими футболіст не працював з командою, не уточнюються. Про це повідомляє Dynamomania.
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Півзахисник виходив в стартовому складі "біло-синіх" на останній матч проти "Десни" (0:0) і був замінений у другому таймі.
У серпні Циганков пройшов повне медичне обстеження в Німеччині у зв'язку з тим, що останнім часом він часто отримує незначні пошкодження і травми.
Хто може замінити Циганкова
У матчі проти АЗ на позиції Циганкова може зіграти Жерсон Родрігес або Георгій Цитаішвілі. Також на фланзі атаки може зіграти Богдан Лєднєв. Або Луческу вирішиться перевести з лівого флангу Карлоса де Пену або Беньяміна Вербіча.