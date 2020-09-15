Півзахисник "Динамо" Віктор Циганков пропустив вечірнє тренування команди напередодні матчу Ліги чемпіонів з АЗ,

Причини, за якими футболіст не працював з командою, не уточнюються. Про це повідомляє Dynamomania.

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Півзахисник виходив в стартовому складі "біло-синіх" на останній матч проти "Десни" (0:0) і був замінений у другому таймі.

У серпні Циганков пройшов повне медичне обстеження в Німеччині у зв'язку з тим, що останнім часом він часто отримує незначні пошкодження і травми.

Матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів "Динамо" – АЗ відбудеться у вівторок, 15 вересня, о 20:00 за київським часом.

Хто може замінити Циганкова

У матчі проти АЗ на позиції Циганкова може зіграти Жерсон Родрігес або Георгій Цитаішвілі. Також на фланзі атаки може зіграти Богдан Лєднєв. Або Луческу вирішиться перевести з лівого флангу Карлоса де Пену або Беньяміна Вербіча.