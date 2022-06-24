Без Росії та Білорусі: українські тенісистки дізнались перших суперниць на Вімблдоні

Вже 27 червня стартує основна сітка Вімблдону. Визначились перші суперниці українських тенісисток.

Перші екзамени українок на британському корті

Одразу чотири тенісистки представлятимуть України на найстарішому тенісному турнірі. Ангеліна Калініна буде єдиною серед українок сіяною. Вже у стартовому колі перша ракетка України зустрінеться з угорською суперницею Анною Бондар, пише 24 канал.

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Нещодавно Калініна дійшла до чвертьфіналу турніру WTA у британському Істборні. В 1/4 фіналу новоспечена перша ракетка країни поступилась латвійці Єлені Остапенко.

На цій стадії свою участь припинила Леся Цуренко. Досвідчена тенісистка розпочинає свій шлях в основі Вімблдону проти британки Джоді Анни Барредж (WTA №169).

Цуренко та Калініна вже зустрічаються із цими опонентками на корті.

Перевага Даяни та дебютна зустріч для Костюк

Дві інші українки Даяна Ястремська та Марта Костюк зіграють у першому колі проти румунки Анни Богдан та британки Кеті Свон.

Ястремська вже двічі зустрічалась із Богдан. Рахунок зустрічей на користь української тенісистки – 2:0. Щодо Костюк, то вона вперше зіграє з цією суперницею.

Нагадаємо, що через вагітність сезон пропускає колишня перша ракетка України Еліна Світоліна. У жовтні 2022-го у тенісистки народиться дівчинка.

Хто фаворитка Вімблдону-2022

Чинна чемпіонка Вімблдону Ешлі Барті не вийде на британський корт. Наприкінці березня австралійська тенісистка несподівано оголосила про закінчення кар'єри. Тому у найстарішого турніру вже точно буде нова чемпіонка.

Букмекери Favbet віддають найбільше шансів чинні першій ракетці світу Ізі Швьнтек. Полячка у свої 21-н демонструє розкішні результати на корті – 2,50. Її перевага над іншими суперницями просто неймовірно велика.

Наприклад, на перемоги найближчих конкуренток Сімона Халеп та Корі Гауфф стоять коефіцієнти 12 та 15 відповідно.

Щодо українок, то тут найкращі шанси на трофей, але доволі нереальні, дивлячись на форму тенісистки, є у Даяни Ястремської – 75. А як щодо чемпіонки Ролан Гаррос? На успіх Барбори Крейчикової на Вімблдоні можна зробити ставку з коефіцієнтом 20.