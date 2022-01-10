Без коментарів: сім'я Джоковича завершила пресконференцію після запитання про COVID-19 у Новака
Джерело:твітер Sky Sports
Довгостраждальна історія Новака Джоковича нарешті завершилась. Сербський тенісист провів перше тренування в Австралії.
Не коментують момент із позитивним тестом
Сім'я першої ракетки світу вирішила поставити крапку у резонансній справі з в'їздом Новака Джоковича в Австралію. Однак спілкування з журналістами обірвалось після одного незручного запитання.
До теми Джокович нарешті вільний: тенісист вперше провів тренування в Австралії – фото
Один із журналістів у своєму запитання пригадав позитивний тест на коронавірус у Новака, який він отримав 16 грудня. А вже наступного дня Джокович вручав нагороду найкращому молодому гравцеві країни. Питання було адресоване брату сербського тенісиста.
Після чого Джордже терміново завершив пресконференцію, не ставши відповідати на запитання.
Дивіться відео з пресконференції
Джоковича не впускали в Австралію: резонансна історія
- 34-річний сербський тенісист прилетів у Мельбурн, щоб взяти участь на Australian Open. Новак був одним із головних претендентів у боротьбі за трофей. Однак Джоковича відразу затримали в аеропорту австралійського міста.
- Причиною такого затримання стало те, що серб прибув на змагання без вакцинації. Австралія анулювала візу тенісиста, після чого Новак відразу подав апеляцію.
- 10 січня адвокати Джоковича виграли суд проти австралійського уряду. Повідомлялось, що начебто Новака знову затримали, але інформація виявилась неправдивою.
- Серб вже навіть вперше вийшов на австралійський корт.