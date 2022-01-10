Незрозуміла ситуація з Джоковичем

Попри те, що тенісист виграв апеляцію, йому все одно не вдається вільно пересуватися в Австралії. Батько Джоковича повідомив, що його сина знову затримали.

До теми Є шанси зіграти на Australian Open: Джокович виграв суд щодо скасованої візи в Австралію

За його словами, Новака затримала прикордонна служба Австралії. Це сталося в офісі юристів Джоковича.

У понеділок, 10 січня, відбулася суд стосовно скасованої візи в Австралію. Сербському спортсменові вдалося виграти справу.

Також міністр імміграції Алекс Гоук може особисто скасувати візу Джоковича. У разі такого рішення, Новаку заборонять в'їзд до Австралії на три роки.

Також не відомо, чи зможе серб зіграти на Australian Open.

Проте ЗМІ спростовують цю інформацію.

Проблеми тенісиста в Австралії