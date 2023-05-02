Чекаємо гарячого літа: Берінчику вдруге перенесли захист чемпіонських титулів
Джерело:Інстаграм Єгора Голуба
Український боксер Денис Берінчик свій наступний поєдинок проведе влітку. Цілком можливо, що його бій відбудеться одночасно з Олександром Усиком.
Чемпіон Європи EBU та International WBO у легкій вазі Денис Берінчик проведе захист титулів не у травні, а влітку. Про це повідомив його тренер Єгор Голуб у своєму Instagram.
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Берінчик готується до гарячого літа
Тренер Берінчика заспокоїв уболівальників та попросив почекати офіційного оголошення поєдинку.
"Друзі, почнемо з важливої інформації, яка вперше з'являється в мережі: бій Дениса переноситься.
Не переживайте, все добре, просто так склалися обставини. Я дуже задоволений виконаною роботою, ми плідно попрацювали в тренувальному таборі, як фізично, так і ментально. Тепер будемо чекати новин, бій відбудеться цього літа", – написав Голуб.
Раніше Олександр Красюк анонсував наступний бій Берінчика на 27 травня у Белфасті. Поєдинок повинен був відбутися в андеркарді шоу Лопез – Конлан за пояс IBF у напівлегкій вазі. Цілком ймовірно, що Берінчик проведе бій одночасно із поєдинком Усик – Дюбуа, який теж планується провести влітку.