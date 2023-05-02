Чемпіон Європи EBU та International WBO у легкій вазі Денис Берінчик проведе захист титулів не у травні, а влітку. Про це повідомив його тренер Єгор Голуб у своєму Instagram.

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Берінчик готується до гарячого літа

Тренер Берінчика заспокоїв уболівальників та попросив почекати офіційного оголошення поєдинку.

"Друзі, почнемо з важливої інформації, яка вперше з'являється в мережі: бій Дениса переноситься.

Не переживайте, все добре, просто так склалися обставини. Я дуже задоволений виконаною роботою, ми плідно попрацювали в тренувальному таборі, як фізично, так і ментально. Тепер будемо чекати новин, бій відбудеться цього літа", – написав Голуб.

Раніше Олександр Красюк анонсував наступний бій Берінчика на 27 травня у Белфасті. Поєдинок повинен був відбутися в андеркарді шоу Лопез – Конлан за пояс IBF у напівлегкій вазі. Цілком ймовірно, що Берінчик проведе бій одночасно із поєдинком Усик – Дюбуа, який теж планується провести влітку.

Нагадаємо, що свій останній поєдинок Денис Берінчик провів у грудні минулого року. Тоді українець одноголосним рішенням суддів переміг француза Івана Менді. На професійному рингу Берінчик здобув 17 перемог у 17 поєдинках. Український боксер володіє титулами чемпіона Європи EBU та International WBO у легкій вазі.