Чемпион Европы EBU и International WBO в легком весе Денис Беринчик проведет защиту титулов не в мае, а летом. Об этом сообщил его тренер Егор Голуб в своем Instagram.

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Беринчик готовится к жаркому лету

Тренер Беринчика успокоил болельщиков и попросил подождать официального объявления поединка.

"Друзья, начнем с важной информации, впервые появляющейся в сети: бой Дениса переносится.

Не переживайте, все хорошо, просто так сложились обстоятельства. Я очень доволен проделанной работой, мы плодотворно поработали в тренировочном лагере, как физически, так и ментально. Теперь будем ждать новостей, бой состоится этим летом", – написал Голубь.

Ранее Александр Красюк анонсировал следующий бой Беринчика на 27 мая в Белфасте. Поединок должен был состояться в андеркарде шоу Лопез – Конлан за пояс IBF в полулегком весе. По всей вероятности, Беринчик проведет бой одновременно с поединком Усик – Дюбуа, который тоже планируется провести летом.

Напомним, свой последний поединок Денис Беринчик провел в декабре прошлого года. Тогда украинец единогласным решением судей победил француза Ивана Менди. На профессиональном ринге Беринчик одержал 17 побед в 17 поединках. Украинский боксер владеет титулами чемпиона Европы EBU и International WBO в легком весе.