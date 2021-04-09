Берінчик у сараї готується до бою на голих кулаках із Лобовим: відео

Український боксер Денис Берінчик готується до наступного бою проти Артема Лобова. Бійці проведуть поєдинок на голих кулаках.
Незвичне місце для тренування
Денис Берінчик активно готується до поєдинку проти Артема Лобова, який відбудеться вже 19 червня. Українець обрав доволі незвичне місце для тренувань.
Цікаво Я готовий до цього, – Берінчик зізнався, коли завершить боксерську кар'єру
32-річний боксер з України виклав відео у своїх соцмережах. Приміщення, де побоксував з тінню Денис, нагадує сарай або стайню з сіном. Українець коротко прокоментував ролик, задавши запитання своєму майбутньому супернику.
А ти готовий до кулачного бою?,
– написав Берінчик.
Наступний бій Берінчика
- На прихильників українського боксера чекає цікавий бій проти відомого бійця ММА Артема Лобова. Спортсмени проведуть двобій на голих кулаках, який швидше за все відбудеться в Україні.
- Промоутер українця Олександр Красюк не вірить, що поєдинок таки відбудеться. Це дуже ризикований бій, який може завдати боксерам травм, які не дадуть їм змогу продовжити кар'єру.
- Команда Дениса зараз збирає людей, які зможуть якнайкраще підготувати українця до такого поєдинку. Берінчик готовий до видовищного шоу.