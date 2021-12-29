Берінчик наступного року проведе чемпіонський бій, – промоутер

Промоутер Олександр Красюк поділився подальшими планами на кар'єру чемпіона WBO International у легкій вазі Дениса Берінчика (16-0, 9 КО). Українець наступного року може стати чемпіоном світу.

Красюк у бесіді зазначив, що Денис побореться за титул чемпіона світу, але не вказав у якій саме організації.

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"Що чекати уболівальникам Берінчика у 2022-му році? Бій за титул чемпіона світу. Я повинен у це вірити. Буде у нього бій за титул чемпіона світу. Обов'язково буде. Причому, не завдяки, а всупереч", – заявив Красюк.

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