Красюк у бесіді зазначив, що Денис побореться за титул чемпіона світу, але не вказав у якій саме організації.
До слова Берінчик злетів у рейтингу після перемоги над росіянином Чанієвим
"Що чекати уболівальникам Берінчика у 2022-му році? Бій за титул чемпіона світу. Я повинен у це вірити. Буде у нього бій за титул чемпіона світу. Обов'язково буде. Причому, не завдяки, а всупереч", – заявив Красюк.
Берінчик переміг Чанієва: коротко
- Денис Берінчик вкотре влаштував шоу, виїхавши на машині на бій проти Іси Чанієва. Росіянин став 16-м суперником для Дениса на професійному ринзі.
- 33-річний українець успішно провів захист поясу WBO International, здобувши перемогу рішенням суддів.
- Українець вже вшосте захистив титул міжнародного чемпіона світу у легкій вазі за версією WBO, але поки що йому не представилася можливість битися за головний пояс.
- Після бою Олександр Красюк, промоутер Берінчика, заявив, що Денис іде за титулом.