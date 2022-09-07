Забивний лідер Реала може пропустити матч проти Шахтаря у Лізі чемпіонів

Мадридський Реал стартував у груповому раунді Ліги чемпіонів із розгромної перемоги над шотландським Селтіком. Однак не обійшлось без кадрових втрат.

Серйозна втрата в атаці

Карім Бензема традиційно розташувався на вістрі атаки Реала. Французький нападник відіграв 30 хвилин та був змушений покинути поле через травму. Замість нього на футбольному полі з'явився Еден Азар, який поставив крапку у матчі.

Читайте також Лунін розповів, чому продовжує "гріти" лавку запасних у Реалі

Реал розгромив Селтік зна виїзді з рахунком 0:3. Голи за "вершкових" забивали Вінісіус Жуніор, Лука Модрич та Еден Азар.

Після поєдинку на Бензема чекало обстеження, яке показало, що у нього пошкодження напівсухожилкового м'яза коліна та перевантаження квадріцепса правого стегна.

Як повідомило іспанське видання Marca, у вересні Бензема не повернеться на поле. Орієнтовна дата повернення футболіста початок жовтня. Карім ризикує пропустити матч третього туру групи Ліги чемпіонів проти донецького Шахтаря, який відбудеться 5 жовтня.

Нагадаємо, що Шахтар та Реал розпочали груповий етап ЛЧ із переконливих перемог. Реал розложив по частинах Селтік, а Шахтар несподівано знищив РБ Лейпциг (1:4).

Французький футболіст може пропустити цілий ряд матчі – проти Мальорки, РБ Лейпцига, Атлетіко та Осасуни. Саме стільки поєдинків передуватиме грі з донеччанами. Також Бензема не допоможе збірній у Лізі націй.

Цікаво! Торік жереб зводив Реал та Шахтар у груповому раунді Ліги чемпіонів. Тоді за два матчі Бензема забив у ворота "гірників" три м'ячі.

У новому сезоні Бензема встиг провести за "Королівський клуб" 6 матчів, у яких відзначився 4 голами та одним асистом.