Серьезная потеря в атаке

Карим Бензем традиционно расположился на острие атаки Реала. Французский нападающий отыграл 30 минут и был вынужден покинуть поле из-за травмы. Вместо него на футбольном поле появился Эден Азар, поставивший точку в матче.

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Реал разгромил Селтик на выезде со счетом 0:3. Голы за "сливочных" забивали Винисиус Жуниор, Лука Модрич и Эден Азар.

После поединка Бензема ожидало обследование, которое показало, что у него повреждение полусухожильной мышцы колена и перегрузка квадрицепса правого бедра.

Как сообщило испанское издание Marca, в сентябре Бензема не вернется на поле. Ориентировочная дата возвращения футболиста – начало октября. Карим рискует пропустить матч третьего тура группы Лиги чемпионов против донецкого Шахтера, который пройдет 5 октября.

Напомним, что Шахтер и Реал начали групповой этап ЛЧ по убедительным победам. Реал разложил по частям Селтика, а Шахтер неожиданно уничтожил РБ Лейпциг (1:4).

Французский футболист может пропустить целый ряд матчей – против Мальорки, РБ Лейпцига, Атлетико и Осасуны. Именно столько поединков будет предшествовать игре с дончанами. Также Бензема не поможет сборной в Лиге наций.

Любопытно! В прошлом году жребий возводил Реал и Шахтер в групповом раунде Лиги чемпионов. Тогда за два матча Бензема забил в ворота "горняков" три мяча.

В новом сезоне Бензема успел провести за "Королевский клуб" 6 матчей, отличившихся 4 голами и одним ассистом.