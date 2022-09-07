Лунін: Скористався максимально цими шансами

У минулому сезоні Андрій Лунін п'ять разів виходив у футболці мадридського клубу. На думку 23-річного голкіпера, він сповна показав себе та скористався своїм шансом. Два або три рази був у символічній збірній туру.

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Моя справа – використовувати кожен матч, який мені дають. Минулого сезону я зіграв 5 матчів. Я вважаю, що скористався максимально цими шансами, 2 чи 3 рази потрапив до збірної туру. До себе у мене запитань немає, а решту вирішує тренер,

– розповів голкіпер збірної України.

Лунін зізнався, що вже давно прийняв рішення залишитись у "Королівському клубі".

"Якщо коротко, то вже два роки тут відпрацював, грав і офіційні матчі, і в передсезонці. Я не хочу, щоб два роки пропали, а там побачимо. Ніхто не знає, що буде за рік чи два. Я хочу досягти своєї мети", – додав футболіст "вершкових".

Раніше було багато чуток про оренди чи трансфер Луніна. ЗМІ сватали Андрія у цілий ряд іспанських клубів та англійський Вест Хем.

Скромна кар'єра Луніна у Реалі