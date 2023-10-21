Бенфіка без Трубіна перемогла у Кубку: чому відсутність українця є позитивним знаком

У п'ятницю, 20 жовтня, Бенфіка гостювала на полі Лузітанії у рамках 1/32 фіналу Кубка Португалії. Навіть без Анатолія Трубіна "орли" пробились у наступний раунд.

Тренерський штаб дам Анатолію додатковий шанс на відпочинок, адже лише нещодавно Трубін повернувся із розташування збірної України, за яку відіграв у двох можливих поєдинках у жовтні. Та й таким вчинком у Бенфіці довели, що український голкіпер є першим номером команди, пише 24 Канал.

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Трубін отримав заслужений відпочинок

Адже футбольні клуби переважно виставляють у кубкових змагання резервний склад та гравців, які не отримують достатньо ігрової практики у чемпіонаті та, можливо, єврокубках. Та ще й на такі ранні стадії Кубка. Замість Трубіна володіння Бенфіки захищав Соареш.

Але і без українця, який був поза заявою команди, "орли" здобули впевнену виїзну перемогу – 1:4. У першому таймі обидві команди відзначились голами, але Бенфіка забила на один м'яч більше 1:2.

У другій 45-хвилинці гості ще двічі засмутили голкіпера господарів та встановили остаточний рахунок 1:4. Бенфіка пробилась в 1/16 фіналу Кубка Португалії.

Цілком логічно, що вже 24 жовтня у ворота Бенфіки повернеться український голкіпер. Адже на "орлів" чекатиме гра 3-го туру групового раунду Ліги чемпіонів проти Реал Сосьєдад, який є лідером групи після двох матчів.