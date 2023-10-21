Тренерский штаб дам Анатолию дополнительный шанс на отдых, ведь недавно Трубин вернулся из расположения сборной Украины, за которую отыграл в двух возможных поединках в октябре. И таким поступком в Бенфике доказали, что украинский голкипер является первым номером команды, пишет 24 Канал.

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Трубин получил заслуженный отдых

Ведь футбольные клубы преимущественно выставляют в кубковых соревнованиях резервный состав и игроков, которые не получают достаточно игровой практики в чемпионате и, возможно, еврокубках. Да еще и на столь ранние стадии Кубка. Вместо Трубина владение Бенфики защищал Соареш.

Но и без украинца, который был вне заявления команды, "орлы" одержали уверенную выездную победу – 1:4. В первом тайме обе команды отличились голами, но Бенфика забила на один мяч больше 1:2.

Во второй 45-минутке гости еще дважды огорчили голкипера хозяев и установили окончательный счет 1:4. Бенфика пробилась в 1/16 финала Кубка Португалии.

Совершенно логично, что уже 24 октября в ворота Бенфики вернется украинский голкипер. Ведь "орлов" будет ждать игра 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов против Реал Сосьедад, который является лидером группы после двух матчей.