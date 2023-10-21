Ще напередодні Євро-2020 футболіст став власником українського паспорта та проявив бажання вдягнути синьо-жовту футболку. Однак все зіпсувало ФІФА, яка заборонила Максу виступати за збірну України. Адже за своєю спиною Кілман вже мав досвід виступів з футзальну англійську збірну (25 матчів).

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Кілман: Футбольна збірна Англії – моя мрія

Тепер Кілману виповнилось 26 років і його пріоритети через цю заборону змінились. Капітан Вулверхептона не приховує, що його метою є потрапляння у збірну Англії, де на кожній позиції просто шалена конкуренція за місце у старті.

"Я виріс в Англії, я англієць, але мої батьки українці, тому я міг би грати за обидві країни. Втім, оскільки я представляв футзальну Англію в деяких відбіркових матчах чемпіонату світу, я не можу грати за Україну", – розповів Кілман.

Футбольна збірна Англії – моя мрія. Це вершина – грати за свою країну, особливо за Англію. Зараз у них все так добре. Коли зовні лунали голоси, які казали: "Ти повинен грати за Англію", а цього не сталося, я відчув: "Над чим я працюю?". Тепер моя мета – зробити все можливе для Вулвз, а якщо ще й вдасться зіграти за збірну Англії, то буде неймовірно,

– додав захисник "вовків".

Відзначимо, що Макс наразі віддав свою кар'єру англійському футболу. Із серпня 2018-го грає за Вулверхемптон, з який вже провів 116 матчів (9 у поточному сезоні-2023/2024) та догрався до капітанської пов'язки.

Його контракт із "вовками" розрахований до кінця червня 2028 року, а трансферну вартість Кілмана оцінюють не менше, як у 35 мільйонів євро.

Цікаво, що Англія та Україна потрапили в одну групу відбору на Євро-2024. Збірні вже провели обидві зустрічі, у яких англійці здобули впевнену домашню перемогу 2:0 та на виїзді розписали з українцями нічию 1:1. Команда "трьох левів" достроково вийшла на чемпіонат Європи у Німеччину. Україна ж до останнього туру бореться за путівку.