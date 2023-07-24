Реал – Мілан 3:2

Голи: Вальверде, 57, 59, Вінісіус Жуніор, 84 – Томорі, 25, Ромеро, 42

Карло Анчелотті виставив експериментальний склад на гру проти "россонері". Андрій Лунін розпочав поєдинок із перших хвилин та допоміг Реалу перемогти, пише 24 канал.

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Однак перший тайм склався для мадридського клубу взагалі не за їх планом. На 25-й хвилині Мілан відкрив рахунок, а наприкінці 45-хвилинки вдруге змусив українця вийти м'яч зі своїх воріт – 0:2 на користь італійців.

Із такою перевагою Мілана команди пішли на перерву. У другому таймі після замін все перевернулось із ніг на голову. Із 57-ї по 59-ту хвилини Вальверде оформив дубль та зрівняв цифри на табло 2:2.

Наприкінці матчу підопічним Анчелотті вдалось вирвати перемогу. Переможний гол забив Вінісіус та зробив рахунок вже на користь Реала 3:2.

Фінальний свисток зафіксував звитягу мадридців 3:2. Лунін весь матч захищав володіння "вершкових".

За поєдинок Андрій зробив лише один сейв, адже Мілан завдав лише три удари, два з яких привели до гола у ворота Реала.

Вже 27 липня Реал проведе свій наступний матч під час американського турне. Суперником мадридців буде МЮ. Перед першим туром сезону Ла Ліги-2023/2024 мадридський клуб зіграє ще проти Барселони та Ювентуса.

Нагадаємо, що було багато чуток навколо можливого відходу Луніна, якого сватали в інші іспанські клуби. Однак власник Реала Флорентіно Перес не сумнівається в Андрії та поставив ультиматум Анчелотті, який хотів відправити українця в іншу команду. Президент клубу заявив, що український воротар піде з команди лише по закінченню контракту, а у літнє трансферне вікно-2023 Реал не буде купувати заміну футболісту збірної України.

Що не сподобалось головному тренеру, але проти рішень президента не попреш.