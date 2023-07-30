Повідомляється, що 21-річний воротар збірної України та Шахтаря дав "добро" на свій перехід в Інтер. Це трохи збільшує шанси "нерадзуррі" домовитись із "гірниками".

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Трубін готовий переїхати в Серію А

Однак клуби ще далекі від того, аби успішно вдарити по руках щодо трансферу Анатолія Трубіна влітку 2023-го. Більш ймовірно, що українець поповнить склад Інтера наступного трансферного міжсезоння 2024 року. Саме тоді у Трубіна спливає контракт із донеччанами (30 червня 2024 року).

Адже сторони поки що розходяться у фінансовій частині можливого переходу. Інтер не готовий платити 15 мільйонів євро, які хочуть виручити "гірники" за свого вихованця. Саме ця сума за останньою інформацією ЗМІ цікавить Шахтар.

Цікаво! На Transfermarkt вартість Трубіна оцінена у 22 мільйони євро – найдорожчий гравець УПЛ.

Були у пресі і набагато більші суми. Також фігурувала інформація, що Анатолій ще раніше погодився із Інтером на 5-річний контракт. Але це все залишилось лише на рівні чуток.

Також слід пригадати, що в Мілан на перемовини з керівництвом італійського клубу особисто завітав спортивний директор Шахтаря Даріо Срна, якому вдалось провернути 100-мільйонний трансфер Михайла Мудрика у Челсі.

Відзначимо, що перед стартом нового сезону-2023/2024 Трубін змінив собі ігровий номер, взявши собі перший. Анатолій не взяв участь у першому турі УПЛ проти Металіста 1925. Український голкіпер відбував дискваліфікацію. Натомість ворота Шахтаря захищав Дмитро Різник, а дебютний матч Патріка ван Леувена на чолі "гірників" закінчився перемогою донеччан 1:2.