Повідомляється, що 21-річний воротар збірної України та Шахтаря дав "добро" на свій перехід в Інтер. Це трохи збільшує шанси "нерадзуррі" домовитись із "гірниками".
До теми Інтер може зістрибнути з трансферу Трубіна: фінансові апетити Шахтаря злякали гранд Серії А
Трубін готовий переїхати в Серію А
Однак клуби ще далекі від того, аби успішно вдарити по руках щодо трансферу Анатолія Трубіна влітку 2023-го. Більш ймовірно, що українець поповнить склад Інтера наступного трансферного міжсезоння 2024 року. Саме тоді у Трубіна спливає контракт із донеччанами (30 червня 2024 року).
Адже сторони поки що розходяться у фінансовій частині можливого переходу. Інтер не готовий платити 15 мільйонів євро, які хочуть виручити "гірники" за свого вихованця. Саме ця сума за останньою інформацією ЗМІ цікавить Шахтар.
Були у пресі і набагато більші суми. Також фігурувала інформація, що Анатолій ще раніше погодився із Інтером на 5-річний контракт. Але це все залишилось лише на рівні чуток.
Також слід пригадати, що в Мілан на перемовини з керівництвом італійського клубу особисто завітав спортивний директор Шахтаря Даріо Срна, якому вдалось провернути 100-мільйонний трансфер Михайла Мудрика у Челсі.
Відзначимо, що перед стартом нового сезону-2023/2024 Трубін змінив собі ігровий номер, взявши собі перший. Анатолій не взяв участь у першому турі УПЛ проти Металіста 1925. Український голкіпер відбував дискваліфікацію. Натомість ворота Шахтаря захищав Дмитро Різник, а дебютний матч Патріка ван Леувена на чолі "гірників" закінчився перемогою донеччан 1:2.