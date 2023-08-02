Тому перед керівництвом італійського гранда стоїть першочергове завдання підписати двох нових стражів воріт до початку сезону-2023/2024. У ЗМІ вже давно є ціла гора інформації та чуток про можливий перехід Анатолія Трубіна в Інтер.

До теми Чи були зібрані речі натяком про відхід: Лунін сповістив своє рішення керівництву Реала

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Однак італійців відлякують фінансові апетити Шахтаря. Інтер не може викласти ті гроші, які хочуть виручити "гірники" за свого 22-річного вихованця. "Нерадзуррі" готові заплатити за українця 12 мільйонів євро, але не більше, як цього хочуть донеччани. Однак була й інформація, що італійцям вдалось домовитись із Трубіном, Анатолій хоче переїхати у сильніший чемпіонат.

Навіть вже була інформація, що спортивний директор Шахтаря Даріо Срна вирушив у Мілан, аби особисто провести перемовини з представниками Інтера. Але подробиць цієї зустрічі і чи взагалі вона була наразі невідомо.

Днями ж з'явилась ще сенсаційніша новина – Інтер повернув свій український вектор із Трубіна та переключився на українського воротаря Реала Андрія Луніна, у якого справи у Мадриді йдуть, м'яко кажучи, погано.

Інтер готовий віддати за Луніна 4 мільйони євро. Але це теж не та сума, яку Реал хотів би зробити на трансфері другого номера воріт. "Вершкові" хотіли б заробити на переході Луніна вдвічі більшу суму – 8 мільйонів євро.

Цікаво! Трансферна ціна Луніна складає 5 мільйонів євро (дані Transfermarkt).

Однак навіть в Інтері Лунін може повторити долю, яка є у нього в Іспанії. Андрій буде другим номером команди. Натомість основна трансферна ціль "нерадзуррі" на позицію першого номера команди – Янн Зоммер із Баварії.

Наразі Лунін разом із першою командою Реала готується до нового сезону через турне у США. Андрій стояв у перших двох матчах, у яких пропустив 2 голи від Мілана, але мадридці перемогли італійського суперника 3:2. Натомість на "сухо" встояв у грі проти МЮ (2:0).

Після чого у ворота Реала повернувся Тібо Куртуа. Бельгієць провів жахливий матч проти Барселони, у якому чотири рази виймав м'яч із власних воріт та припустився фатальних помилок.