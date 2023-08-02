Цього літа воротар збірної України Анатолій Трубін опинився в епіцентрі трансферної саги. Кіпер твердо налаштований залишити Шахтар та перебратися у одну з західноєвропейських ліг.

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Предметний інтерес до кіпера проявляє міланський Інтер, який продав свого основного воротаря Андре Онана в Манчестер Юнайтед за 52 мільйона євро. Втім викладати багато за Трубіна міланці не збираються.

Трубіним цікавляться в Португалії

Контракт Анатолія із Шахтарем завершується вже наступного літа. Тому "неррадзурі" готові почекати сезон та підписати українця на правах вільного агента. Зараз же Інтер не готовий платити більше 12 мільйонів, тоді як Шахтар хоче 18 мільйонів та бонуси.

Як повідомляє відомий інсайдер Фабріціо Романо, на Трубіна з'явився новий претендент. Зацікавленість у 22-річному воротареві виявила португальська Бенфіка.

Фінансові умови потенційного трансферу не розкриваються. Наразі чемпіони Португалії мають стабільного основного воротаря Одіссеаса Влаходімоса. Втім є вірогідність, що "орли" продадуть грека, до якого є інтерес з боку клубів топ-ліг.

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Історія успіху Анатолія Трубіна

Нагадаємо, що Анатолій є уродженцем Донецька та вихованцем Шахтаря. За першу команду "гірників" Трубін дебютував у 2019-му і за цей час провів 94 гри за донеччан (39 – всуху).

Разом із клубом кіпер три рази ставав чемпіоном України та брав Кубок країни. За національну збірну Анатолій вперше зіграв у 2021 році та дійшов з нею до чвертьфіналу Євро-2020. Сумарно Трубін провів 7 матчів у складі "синьо-жовтих".