Бенфіка відмовилася відпускати гравця у збірну України: в чому причина

Юнацька збірна України U-17 у березневих матчах не може розраховувати на одного зі своїх легіонерів. Усе через позицію лісабонської Бенфіки, яка не дозволила Андре Вакулюку залишити розташування команди.

Центральний півзахисник "орлів", який народився в Португалії, але має українське коріння, восени 2023 року виявив бажання грати за "синьо-жовту" збірну. Проте з дебютом на міжнародній арені юнаку доведеться почекати.

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Дебют відкладається

Андре був викликаний тренерським штабом Юрія Мороза на матчі еліт-раунду кваліфікації на Євро U-17, який розпочався 6 березня. Однак Бенфіка відповіла відмовою.

Річ у тім, що юнацька збірна України свої матчі грає в незатверджене вікно від ФІФА, а на два тижні раніше. Тому португальський клуб мав право не відпустити свого футболіста та вирішив ним скористатися.

Нагадаємо, що збірна України U-17 стартувала з двох перемог в еліт-раунді у Греції. Команда Юрія Мороза перемогла господарів з рахунком 2:0, а також переграла Швейцарію – 3:0. Для того, щоб вийти на чемпіонат Європи потрібно виграти групу або стати не найгіршою командою серед восьми команд, які посядуть другі місця.

Хто такий Андре Вакулюк

Син українських емігрантів, який народився у Португалії

У структурі Бенфіки перебуває з 2018 року

Грає на позиції центрального півзахисника

Був кандидатом на потрапляння до збірної Португалії у своїй віковій категорії, але обрав виступи за Україну

У 2024 році отримав українське громадянство.

. Вирішальний матч "синьо-жовті" проведуть 12 березня з однолітками зі Словаччини, які також мають у своєму активі 2 перемоги, але поступаються команді Мороза за додатковими показниками.