Бенфіка відмовилася відпускати гравця у збірну України: в чому причина
Джерело:Sport.ua
Юнацька збірна України U-17 у березневих матчах не може розраховувати на одного зі своїх легіонерів. Усе через позицію лісабонської Бенфіки, яка не дозволила Андре Вакулюку залишити розташування команди.
Центральний півзахисник "орлів", який народився в Португалії, але має українське коріння, восени 2023 року виявив бажання грати за "синьо-жовту" збірну. Проте з дебютом на міжнародній арені юнаку доведеться почекати.
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Дебют відкладається
Андре був викликаний тренерським штабом Юрія Мороза на матчі еліт-раунду кваліфікації на Євро U-17, який розпочався 6 березня. Однак Бенфіка відповіла відмовою.
Річ у тім, що юнацька збірна України свої матчі грає в незатверджене вікно від ФІФА, а на два тижні раніше. Тому португальський клуб мав право не відпустити свого футболіста та вирішив ним скористатися.
Нагадаємо, що збірна України U-17 стартувала з двох перемог в еліт-раунді у Греції. Команда Юрія Мороза перемогла господарів з рахунком 2:0, а також переграла Швейцарію – 3:0. Для того, щоб вийти на чемпіонат Європи потрібно виграти групу або стати не найгіршою командою серед восьми команд, які посядуть другі місця.Важливо. Вирішальний матч "синьо-жовті" проведуть 12 березня з однолітками зі Словаччини, які також мають у своєму активі 2 перемоги, але поступаються команді Мороза за додатковими показниками.
Хто такий Андре Вакулюк
- Син українських емігрантів, який народився у Португалії
- У структурі Бенфіки перебуває з 2018 року
- Грає на позиції центрального півзахисника
- Був кандидатом на потрапляння до збірної Португалії у своїй віковій категорії, але обрав виступи за Україну
- У 2024 році отримав українське громадянство.