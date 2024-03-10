Центральный полузащитник "орлов", который родился в Португалии, но имеет украинские корни, осенью 2023 года изъявил желание играть за "сине-желтую" сборную. Однако с дебютом на международной арене юноше придется подождать.

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Дебют откладывается

Андре был вызван тренерским штабом Юрия Мороза на матчи элит-раунда квалификации на Евро U-17, который начался 6 марта. Однако Бенфика ответила отказом.

Дело в том, что юношеская сборная Украины свои матчи играет в неутвержденное окно от ФИФА, а на две недели раньше. Поэтому португальский клуб имел право не отпустить своего футболиста и решил им воспользоваться.

Напомним, что сборная Украины U-17 стартовала с двух побед в элит-раунде в Греции. Команда Юрия Мороза победила хозяев со счетом 2:0, а также переиграла Швейцарию – 3:0. Для того, чтобы выйти на чемпионат Европы нужно выиграть группу или стать не худшей командой среди восьми команд, которые займут вторые места.

Важно. Решающий матч "сине-желтые" проведут 12 марта со сверстниками из Словакии, которые также имеют в своем активе 2 победы, но уступают команде Мороза по дополнительным показателям.

Кто такой Андре Вакулюк