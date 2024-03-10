Центральний півзахисник "орлів", який народився в Португалії, але має українське коріння, восени 2023 року виявив бажання грати за "синьо-жовту" збірну. Проте з дебютом на міжнародній арені юнаку доведеться почекати.

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Дебют відкладається

Андре був викликаний тренерським штабом Юрія Мороза на матчі еліт-раунду кваліфікації на Євро U-17, який розпочався 6 березня. Однак Бенфіка відповіла відмовою.

Річ у тім, що юнацька збірна України свої матчі грає в незатверджене вікно від ФІФА, а на два тижні раніше. Тому португальський клуб мав право не відпустити свого футболіста та вирішив ним скористатися.

Нагадаємо, що збірна України U-17 стартувала з двох перемог в еліт-раунді у Греції. Команда Юрія Мороза перемогла господарів з рахунком 2:0, а також переграла Швейцарію – 3:0. Для того, щоб вийти на чемпіонат Європи потрібно виграти групу або стати не найгіршою командою серед восьми команд, які посядуть другі місця.

Важливо. Вирішальний матч "синьо-жовті" проведуть 12 березня з однолітками зі Словаччини, які також мають у своєму активі 2 перемоги, але поступаються команді Мороза за додатковими показниками.

Хто такий Андре Вакулюк