Господарі поля здобули перемогу з рахунком 2:0 та повернули собі другу сходинку в турнірній таблиці. Віктор Циганков у цьому поєдинку відзначився асистом.

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Серйозність пошкодження Циганкова

На жаль, у другому таймі українець був вимушений залишити поле через травму. Це пошкодження прокоментував відомий спортивний лікар Дмитро Бабелюк.

"Під час боротьби за мʼяч відбувся контакт з суперником, який призвів до вигину внутрішньої частини коліна. Гравець одразу відчув дискомфорт і чітко локалізував проблему. Віктор намагався продовжити гру, але після бігу зі зміною напрямку попросив заміну. Біг зі зміною напрямку руху є типовим тестом на функцію медіальної звʼязки.

Після заміни лікарі поставили лід на ділянку медіальної звʼязки коліна. Щодо термінів, то навіть при мінімальному ушкодженні гравець потребує мінімум місяць на відновлення. Перша гра проти Боснії вже через 11 днів. Є надія, що травма виявиться несерйозною, але дуже мало шансів, що гравець зможе допомогти збірній без шкоди для свого здоровʼя.

– заявив Бабелюк.

Дмитро також навів приклад подібної травми у захисника Ліверпуля Трента Александра-Арнольда. Його лікарі підпустили до ігор після трьох тижнів, і це призвело до рецидиву та вильоту мінімум на 2 місяці, тож форсування відновлення є дуже ризикованим.

На післяматчевій пресконференції про травму українського футболіста перші деталі розповів також головний тренер Жирони Мічел. Його слова виглядають дещо обнадійливіше:

Травма Циганкова? Ми сподіваємося, що у Віктора нічого серйозного, перше обстеження виглядає не так погано, у нього проблема з коліном, доведеться почекати, щоб сказати точно.

Зазначимо, що в сезоні-2023/2024 Віктор Циганков провів 27 матчів за каталонців, у яких забив 6 голів та віддав 4 результативні передачі.

Довідка. Наступний поєдинок Жирона проведе 16 березня на виїзді проти Хетафе, стартовий свисток пролунає о 19:30.