Важлива гра для України: онлайн-трансляція матчу Бельгія – Румунія на Євро-2024

Збірні Бельгії та Румунії зіграють на чемпіонаті Європи 22 червня 2024. Трансляцію гри у Кельні можна дивитися онлайн на сайті 24 Каналу.

У суботу, 22 червня, пройдуть три матчі на чемпіонаті Європи-2024. На вечір винесена гра за участі суперників України по групі Е. Бельгія битиметься з Румунією, пише 24 Канал.

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Особливий інтерес для України

Група Е почала дивувати фанатів вже із першого туру. Скромні румуни несподівано розгромили Україну, тоді як потужна Бельгія не змогла взяти ані балу в матчі зі Словаччиною.

Тепер же підопічним Тедеско треба кров з носа перемагати Румунію, щоб залишатися у боротьбі за перші місця квартету. Безумовно, кадровий потенціал Бельгії суттєво переважає суперника.

Втім Україна теж була сильнішою за румунів на папері, але на полі вийшла зовсім інша картина. Важко повірити, що підопічним Йорданеску вдасться знову створити сенсацію, але чому б ні?

Румуни підходять до матчу без кадрових втрат. Бельгія ж навпаки продовжує страждати від кадрового дефіциту в захисті. Вітцель та Меньє все так само недоступні, але має повернутися в основу Теат.

Орієнтовні склади:

: Кастельс – Фаес, Дебаст, Теат – Кастань, Онана, Тілеманс, Доку – Де Брюйне, Троссар – Лукаку.: Ніце – Раціу, Дрегушин, Бурка, Банку – Р. Марін, М. Марін – Коман, Станчу, Ман – Дрегуш.

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Де дивитися матч

Дивитися онлайн матч Бельгія – Румунія користувачі інтернету зможуть на ОТТ-платформі Megogo. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом. За півтори години до гри транслятор розпочне передматчеву студію з експертами.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Бельгія – Румунія. Тут також будуть опубліковані всі голи зустрічі, а також повний відеоогляд гри після закінчення.