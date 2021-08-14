Таке ставлення до спортсменів треба викорінювати, – Беленюк про скандал із Килипко

Жан Беленюк відреагував на скандал, який спалахнув після заяви української стрибунки з жердиною Марини Килипко. Дівчина поскаржилася, що не змогла поїхати на Олімпіаду-2020 зі своїм тренером.

За словами Беленюка, в Україні склалася погана практика. Спортсмен зауважив, що, на жаль, це дуже властиво менталітету.

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Беленюк наголосив: якщо спортсмен – медійний, вміє говорити та підняти якийсь хайп, йому роблять усе необхідне для досягнення високих результатів. У Токіо для деяких учасників Олімпіади-2020 "робили все, що потрібно і навіть більше".

Водночас до спортсменів, які ще не показали високих результатів, – зовсім інше ставлення. Беленюк схарактеризував це так: "Хто ти така? Ти ще з тренером будеш їхати? І так зійде".

І таке ставлення чиновників до спортсменів потрібно викорінювати. Поки воно буде таким, будуть відбуватися такі ситуації,

– наголосив Беленюк.

Як можна покращити ситуацію

Спортсмен закликав звернути увагу на цю проблему. Щоб такі помилки не повторюватися у майбутньому, необхідно розбиратися у всіх ситуаціях.

Беленюк зауважив, що він направив запит щодо ситуації з Килипко. Спортсмен намагається з'ясувати, чому не було можливості запросити до Токіо її тренера.

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