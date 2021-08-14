Беленюк розповів, що плече сильно нило. Здавалося, що воно застигло, доводилося постійно його розробляти. Спортсмен зауважив: дискомфорт від травми відчуває досі.

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Розповів лише мамі і найближчим друзям. Після консультацій з лікарем ми дійшли висновку, що про це не можна в жодному разі нікому говорити,

– розповів спортсмен.

За словами Беленюка, він гнав від себе думки, що може не відновитися після травми. Спортсмен намагався не думати, що може взагалі не виступити у Токіо, і налаштував себе на позитив.

Як Беленюк травмувався

Беленюк розповів: йому здавалося, що це сталося недарма.

Борець, з яким травмувався Беленюк, не був на зборі. Він прийшов у зал на одне тренування і не потрапляє до збірної.

Беленюка з цим борцем поставили, бо він робить "зворотний пояс", а це захоплення рідше зустрічається, ніж "передній пояс". Його необхідно було відпрацювати, щоб уміло захищатися і підготуватися до боротьби у Токіо.

За словами Беленюка, його суперник "виконав кидок, я перелетів через нього і приземлився на лікоть, який у цей момент поїхав і вискочило плече".

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