Беленюк розповів, що плече сильно нило. Здавалося, що воно застигло, доводилося постійно його розробляти. Спортсмен зауважив: дискомфорт від травми відчуває досі.
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Розповів лише мамі і найближчим друзям. Після консультацій з лікарем ми дійшли висновку, що про це не можна в жодному разі нікому говорити,
– розповів спортсмен.
За словами Беленюка, він гнав від себе думки, що може не відновитися після травми. Спортсмен намагався не думати, що може взагалі не виступити у Токіо, і налаштував себе на позитив.
Як Беленюк травмувався
- Беленюк розповів: йому здавалося, що це сталося недарма.
- Борець, з яким травмувався Беленюк, не був на зборі. Він прийшов у зал на одне тренування і не потрапляє до збірної.
- Беленюка з цим борцем поставили, бо він робить "зворотний пояс", а це захоплення рідше зустрічається, ніж "передній пояс". Його необхідно було відпрацювати, щоб уміло захищатися і підготуватися до боротьби у Токіо.
- За словами Беленюка, його суперник "виконав кидок, я перелетів через нього і приземлився на лікоть, який у цей момент поїхав і вискочило плече".
"Золото" Беленюка: головне
- На Олімпіаді-2020 у Токіо завоював золоту медаль.
- Перемогу український спортсмен здобув у фіналі греко-римської боротьби у ваговій категорії до 87 кілограмів.
- Беленюк зізнався, що йшов до цієї медалі з 9 років.