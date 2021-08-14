Розповів лише мамі і найближчим друзям, – Беленюк про важку травму напередодні змагань

Жан Беленюк розповів, що за 3 тижні до старту Олімпіади-2020 у Токіо вивихнув плече. У перші дні після травми спортсмена турбував біль. Він не був гострим, однак завдавав багато клопотів.

Беленюк розповів, що плече сильно нило. Здавалося, що воно застигло, доводилося постійно його розробляти. Спортсмен зауважив: дискомфорт від травми відчуває досі.

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Розповів лише мамі і найближчим друзям. Після консультацій з лікарем ми дійшли висновку, що про це не можна в жодному разі нікому говорити,

– розповів спортсмен.

За словами Беленюка, він гнав від себе думки, що може не відновитися після травми. Спортсмен намагався не думати, що може взагалі не виступити у Токіо, і налаштував себе на позитив.

Як Беленюк травмувався

Беленюк розповів: йому здавалося, що це сталося недарма.

Борець, з яким травмувався Беленюк, не був на зборі. Він прийшов у зал на одне тренування і не потрапляє до збірної.

Беленюка з цим борцем поставили, бо він робить "зворотний пояс", а це захоплення рідше зустрічається, ніж "передній пояс". Його необхідно було відпрацювати, щоб уміло захищатися і підготуватися до боротьби у Токіо.

За словами Беленюка, його суперник "виконав кидок, я перелетів через нього і приземлився на лікоть, який у цей момент поїхав і вискочило плече".

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