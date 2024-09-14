Однією з найбільших інтриг турніру борців на Олімпійських іграх була ймовірна зустріч у фіналі двох українців – Жана Беленюка та Семена Новікова, який вже представляв Болгарію. Колишній конфлікт між спортсменами лише додавав гостроти протистоянню.

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Хепі-енд у давньому конфлікті

Проте народний депутат України не потрапив до "золотого" фіналу, задовольнившись "бронзою". Після завершення Олімпійських ігор Жан Беленюк прокоментував історію з Новіковим.

"Він після змагань підійшов і подякував, сказав: "Я на тобі виріс". Так воно і було. Коли всередині вагової категорії є конкуренція, то це, як правило, тільки позитивно впливає на розвиток борців. Тому що ти розумієш орієнтир.

Якщо це конкуренція на високому рівні, постійно намагаєшся себе покращити, усвідомлюєш, що не можеш просто спочивати на лаврах, бо в спину дихає серйозний опонент. Я вважаю, що це позитивна історія", – зауважив Беленюк.

Також чемпіон Токіо-2020 відмітив, що завдяки відходу Новікова зі складу збірної України він зміг продовжити спортивну кар'єру.

Те, що Семен пішов, дало і мені змогу продовжити свою карʼєру. Тому що мені було б важко витримувати конкуренцію з ним. Зважаючи на те, що в мене є робота в парламенті, і те, що я старший від нього,

– сказав Беленюк.

Тож борці зуміли залагодити конфлікт та перегорнути сторінку. До речі, Семен Новіков продовжує відчувати себе українцем. Він допомагає своїм друзям на фронті, які боронять Батьківщину від російської навали.

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Коротко про конфлікт Новікова та Беленюка