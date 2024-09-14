Одной из самых больших интриг турнира борцов на Олимпийских играх была вероятная встреча в финале двух украинцев – Жана Беленюка и Семена Новикова, который уже представлял Болгарию. Бывший конфликт между спортсменами только добавлял остроты противостоянию.

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Хэппи-энд в давнем конфликте

Однако народный депутат Украины не попал в "золотой" финал, удовлетворившись "бронзой". После завершения Олимпийских игр Жан Беленюк прокомментировал историю с Новиковым.

"Он после соревнований подошел и поблагодарил, сказал: "Я на тебе вырос". Так оно и было. Когда внутри весовой категории есть конкуренция, то это, как правило, только положительно влияет на развитие борцов. Потому что ты понимаешь ориентир.

Если это конкуренция на высоком уровне, постоянно пытаешься себя улучшить, осознаешь, что не можешь просто почивать на лаврах, потому что в спину дышит серьезный оппонент. Я считаю, что это положительная история", – заметил Беленюк.

Также чемпион Токио-2020 отметил, что благодаря уходу Новикова из состава сборной Украины он смог продолжить спортивную карьеру.

То, что Семен ушел, дало и мне возможность продолжить свою карьеру. Потому что мне было бы трудно выдерживать конкуренцию с ним. Учитывая то, что у меня есть работа в парламенте, и то, что я старше него,

– сказал Беленюк.

Поэтому борцы сумели уладить конфликт и перевернуть страницу. Кстати, Семен Новиков продолжает чувствовать себя украинцем. Он помогает своим друзьям на фронте, которые защищают Родину от российского нашествия.

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Коротко о конфликте Новикова и Беленюка