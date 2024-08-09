26-річний спортсмен на шляху до фіналу Олімпіади-2024 здолав суперників із Данії, Грузії та Угорщини. У вирішальній сутичці за "золото" зустрічався із представником Ірану Алірезом Мохмадіпіані, пише 24 Канал.

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Медаль могла бути наша, але він вже не наш

Семен Новіков просто не залишив шансів супернику, оформивши "суху" перемогу 7:0. Під час сутички було видно, у якій відмінній формі підійшов Новіков до Ігор у Парижі.

До слова, що "бронзу" у цій ваговій категорії здобули українець Жан Беленюк та Турпал Бісултанов із Данії. А от друга медаль України у греко-римській боротьбі була здобута Парвізом Насібовим, який завоював "срібло" (вага до 67 кілограмів).

Залишається українцем у душі

Щодо Новікова, то Семен – колишній член збірної України. У 2023-му році борець змінив громадянство та почав виступати під прапором Болгарії. У борця та української федерації були свої розбіжності.

Після здобуття олімпійського "золота" Семен Новіков зробив заяву щодо свого коріння. Болгарський борець запевнив, що продовжує відчувати себе українцем, а його родина продовжує жити в Україні.

Я народився в Україні, відчуваю себе українцем. Якщо я змінив громадянство, це не означає, що я перестав бути українцем. Моя сімʼя живе в Україні. Мої друзі живуть в Україні, захищають Україну. Як можу, так і допомагаю їм,

– наголосив олімпійський чемпіон у коментарі Трибуні.

Відзначимо, що це перша олімпійська медаль у кар'єрі Новікова.