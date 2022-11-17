Національний олімпійський комітет України отримав нового голову – ним став діючий міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт. Крім того, на Генасамблеї делегати обрали нових віцепрезидентів організації.

Читайте також "За внесок у розвиток футболу": Андрія Шевченка нагородили престижною премією в Італії

Першим віцепрезидентом НОК України став Олексій Перевезінцев. Також отримав посаду віцепрезидента колишній тренер збірної України Андрій Шевченко. Іншими двома віцепрезидентами стали Марія Булатова та Олексій Дніпров.

Вони отримали 106 голосів, проти – 5, утрималось – 9.

Раніше стало відомо, що Андрій Шевченко, а також Олександр Усик, Григорій Суркіс, Лілія Подкопаєва стали новими членами НОК України.

Нагадаємо, останні 17 років президентом НОК України був Сергій Бубка. Проте через низку скандалів він не висував свою кандидатуру в 2022 році.