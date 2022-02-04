Беленюк, Маліновський та уся Україна підтримали збірну перед півфіналом проти Росії
Поєдинок проти Росії згуртував усю Україну та змусив зацікавитись футзалом навіть людей, які ним не цікавились. Багато спортсменів підтримали наших футзалістів напередодні півфіналу Євро-2022.
Маліновський: До перемоги
Соцмережі переповнені вітаннями, теплими словами та побажаннями для футзалістів збірної України. Наші козаки 4 лютого зійдуться з принциповим суперником Росією у боротьбі за вихід у фінал Євро-2022, повідомляє 24 канал.
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Зробили для вас мотиваційну підбірку з сторінок атлетів, які підтримали "синьо-жовтих" напередодні важливої гри.
Одними із перших своїх земляків підтримали лідери збірної України з футболу Руслан Маліновський та Тарас Степаненко.
Гравець Аталанти опублікував на своїй сторінці у твітері фото дати початку півфіналів Євро-2022. Додамо, що у другому матчі 1/2 фіналу турніру зіграють Португалія та Іспанія. Це протистояння розпочнеться теж 4 лютого, але дещо пізніше – о 21:00.
Маліновський коротко підписав світлину, додавши синьо-жовтий прапор України: "До перемоги".
Маліновський підтримав збірну України з футзалу / Скриншот твітеру футболіста
Опорник Шахтаря записав відеозвернення, яке виклав у сторіс в інстаграмі. Для такого відео Степаненко одягнув футболку збірної України з матчу проти Фінляндії.
Дорогі друзі! Сьогодні дуже важливий день. Наша футзальна збірна України боротиметься за вихід у фінал Євро з дуже принциповим суперником збірною Росії. Усією родиною будемо дивитись цей матч та уболівати за наших хлопців. Хочемо побажати успіху, наснаги та перемоги. Ми з вами, уся країна з вами. Все буде добре. Успіху!,
– сказав гравець донецького клубу.
Масова підтримка
На офіційній сторінці Асоціації футзалу України у фейсбуці опублікували велике відео з підтримкою атлетів та людей спорту.
До відео доєднались: олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Жан Беленюк, воротар Шахтаря Андрій Пятов, нападник Дніпра-1 Артем Довбик, півзахисник Динамо Віталій Буяльський, бронзовий призер Олімпіади-2020 з карате Станіслав Горуна, тенісист Сергій Стаховський, захисник Динамо Ілля Забарний, футболістка Тетяна Романенко, головний тренер збірної України з футболу Олександр Петраков та президент Асоціації футзалу України Сергій Владико.
Відеозвернення українських спортсменів
Підтримали українських футзалістів футбольний клуб Кривбас, який виступає у Першій лізі України.
За Україну. Разом і до кінця,
– гучно сказали футболісти.
Побажання від Кривбаса: дивіться відео
Стаховський: Тільки вперед
Не обійшов матч Євро-202 за участю українців й легендарний тенісист Сергій Стаховський, який нещодавно завершив свою професійну кар'єру.
Стаховський підтримав Україну на Євро / Скриншот із інстаграму тенісиста