Малиновский: К победе

Соцсети переполнены поздравлениями, теплыми словами и пожеланиями для футзалистов сборной Украины. Наши казаки 4 февраля сойдутся с принципиальным соперником Россией в борьбе за выход в финал Евро-2022, сообщает 24 канал.

Стоит прочесть Полуфинал Евро-2022 против России зашкаливает принципиальностью: представляем сборную Украины

Сделали для вас мотивационную подборку со страниц атлетов, которые поддержали "сине-желтых" перед важной игрой.

Одними из первых своих земляков поддержали лидеры сборной Украины по футболу Руслан Малиновский и Тарас Степаненко.

Игрок Аталанты опубликовал на своей странице в твиттере фото даты начала полуфиналов Евро-2022. Добавим, что во втором матче 1/2 финала турнира сыграют Португалия и Испания. Это противостояние начнется тоже 4 февраля, но несколько позже – в 21:00.

Малиновский коротко подписал фотографию, добавив сине-желтый флаг Украины: "К победе".

Малиновский поддержал сборную Украины по футзалу / Скриншот твиттера футболиста

Опорник Шахтера записал видеообращение, которое выложил в сторис в инстаграме. Для такого видео Степаненко надел футболку сборной Украины из матча против Финляндии.

Дорогие друзья! Сегодня очень важный день. Наша футзальная сборная Украины будет бороться за выход в финал Евро с очень принципиальным соперником сборной России. Всей семьей будем смотреть этот матч и болеть за наших ребят. Хотим пожелать удачи, сил и победы. Мы с вами, вся страна с вами. Все будет хорошо. Удачи!,

– сказал игрок донецкого клуба.

К сведению. Послушать пожелания опытного футболиста "горняков" можно по ссылке.

Массовая поддержка

На официальной странице Ассоциации футзала Украины в фейсбуке было опубликовано видео с поддержкой атлетов и людей спорта.

К видео присоединились: олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк, вратарь Шахтера Андрей Пятов, нападающий Днепра-1 Артем Довбик, полузащитник Динамо Виталий Буяльский, бронзовый призер Олимпиады-2020 по карате Станислав Горуна, теннисист Сергей Стаховский, защитник Динамо Илья Забарный, футболистка Татьяна Романенко, главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков и президент Ассоциации футзала Украины Сергей Владыко.

Видеообращение украинских спортсменов

Поддержал украинских футзалистов и футбольный клуб Кривбасс, который выступает в Первой лиге Украины.

За Украину. Вместе и до конца,

– громко сказали футболисты.

Пожелания от Кривбасса: смотрите видео

Стаховский: Только вперед

Не обошел матч Евро-2022 с участием украинцев и легендарный теннисист Сергей Стаховский, недавно завершивший свою профессиональную карьеру.

Стаховский поддержал Украину на Евро / Скриншот с инстаграма теннисиста

К слову. Полуфинал Евро-2022 по футзалу Украина – Россия состоится 4 февраля в 18:00.