Маліновський: До перемоги

Соцмережі переповнені вітаннями, теплими словами та побажаннями для футзалістів збірної України. Наші козаки 4 лютого зійдуться з принциповим суперником Росією у боротьбі за вихід у фінал Євро-2022, повідомляє 24 канал.

Варто прочитати Півфінал Євро-2022 проти Росії зашкалює принциповістю: представляємо збірну України

Зробили для вас мотиваційну підбірку з сторінок атлетів, які підтримали "синьо-жовтих" напередодні важливої гри.

Одними із перших своїх земляків підтримали лідери збірної України з футболу Руслан Маліновський та Тарас Степаненко.

Гравець Аталанти опублікував на своїй сторінці у твітері фото дати початку півфіналів Євро-2022. Додамо, що у другому матчі 1/2 фіналу турніру зіграють Португалія та Іспанія. Це протистояння розпочнеться теж 4 лютого, але дещо пізніше – о 21:00.

Маліновський коротко підписав світлину, додавши синьо-жовтий прапор України: "До перемоги".



Маліновський підтримав збірну України з футзалу / Скриншот твітеру футболіста

Опорник Шахтаря записав відеозвернення, яке виклав у сторіс в інстаграмі. Для такого відео Степаненко одягнув футболку збірної України з матчу проти Фінляндії.

Дорогі друзі! Сьогодні дуже важливий день. Наша футзальна збірна України боротиметься за вихід у фінал Євро з дуже принциповим суперником збірною Росії. Усією родиною будемо дивитись цей матч та уболівати за наших хлопців. Хочемо побажати успіху, наснаги та перемоги. Ми з вами, уся країна з вами. Все буде добре. Успіху!,

– сказав гравець донецького клубу.

До уваги. Послухати побажання досвідченого футболіста "гірників" можна за посиланням.

Масова підтримка

На офіційній сторінці Асоціації футзалу України у фейсбуці опублікували велике відео з підтримкою атлетів та людей спорту.

До відео доєднались: олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Жан Беленюк, воротар Шахтаря Андрій Пятов, нападник Дніпра-1 Артем Довбик, півзахисник Динамо Віталій Буяльський, бронзовий призер Олімпіади-2020 з карате Станіслав Горуна, тенісист Сергій Стаховський, захисник Динамо Ілля Забарний, футболістка Тетяна Романенко, головний тренер збірної України з футболу Олександр Петраков та президент Асоціації футзалу України Сергій Владико.

Відеозвернення українських спортсменів

Підтримали українських футзалістів футбольний клуб Кривбас, який виступає у Першій лізі України.

За Україну. Разом і до кінця,

– гучно сказали футболісти.

Побажання від Кривбаса: дивіться відео

Стаховський: Тільки вперед

Не обійшов матч Євро-202 за участю українців й легендарний тенісист Сергій Стаховський, який нещодавно завершив свою професійну кар'єру.



Стаховський підтримав Україну на Євро / Скриншот із інстаграму тенісиста

До слова. Півфінал Євро-2022 з футзалу Україна – Росія відбудеться 4 лютого о 18:00.