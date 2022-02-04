Маліновський: До перемоги
Соцмережі переповнені вітаннями, теплими словами та побажаннями для футзалістів збірної України. Наші козаки 4 лютого зійдуться з принциповим суперником Росією у боротьбі за вихід у фінал Євро-2022, повідомляє 24 канал.
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Зробили для вас мотиваційну підбірку з сторінок атлетів, які підтримали "синьо-жовтих" напередодні важливої гри.
Одними із перших своїх земляків підтримали лідери збірної України з футболу Руслан Маліновський та Тарас Степаненко.
Гравець Аталанти опублікував на своїй сторінці у твітері фото дати початку півфіналів Євро-2022. Додамо, що у другому матчі 1/2 фіналу турніру зіграють Португалія та Іспанія. Це протистояння розпочнеться теж 4 лютого, але дещо пізніше – о 21:00.
Маліновський коротко підписав світлину, додавши синьо-жовтий прапор України: "До перемоги".
Маліновський підтримав збірну України з футзалу / Скриншот твітеру футболіста
Опорник Шахтаря записав відеозвернення, яке виклав у сторіс в інстаграмі. Для такого відео Степаненко одягнув футболку збірної України з матчу проти Фінляндії.
Дорогі друзі! Сьогодні дуже важливий день. Наша футзальна збірна України боротиметься за вихід у фінал Євро з дуже принциповим суперником збірною Росії. Усією родиною будемо дивитись цей матч та уболівати за наших хлопців. Хочемо побажати успіху, наснаги та перемоги. Ми з вами, уся країна з вами. Все буде добре. Успіху!,
– сказав гравець донецького клубу.
Масова підтримка
На офіційній сторінці Асоціації футзалу України у фейсбуці опублікували велике відео з підтримкою атлетів та людей спорту.
До відео доєднались: олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Жан Беленюк, воротар Шахтаря Андрій Пятов, нападник Дніпра-1 Артем Довбик, півзахисник Динамо Віталій Буяльський, бронзовий призер Олімпіади-2020 з карате Станіслав Горуна, тенісист Сергій Стаховський, захисник Динамо Ілля Забарний, футболістка Тетяна Романенко, головний тренер збірної України з футболу Олександр Петраков та президент Асоціації футзалу України Сергій Владико.
Відеозвернення українських спортсменів
Підтримали українських футзалістів футбольний клуб Кривбас, який виступає у Першій лізі України.
За Україну. Разом і до кінця,
– гучно сказали футболісти.
Побажання від Кривбаса: дивіться відео
Стаховський: Тільки вперед
Не обійшов матч Євро-202 за участю українців й легендарний тенісист Сергій Стаховський, який нещодавно завершив свою професійну кар'єру.
Стаховський підтримав Україну на Євро / Скриншот із інстаграму тенісиста