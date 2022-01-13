Стаховський: Дякую, теніс, це було по-справжньому
У своєму інстаграмі Стаховський розмістив декілька знакових світлин та подякував тенісу.
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Подорож у тисячу матчів починається з одного кидка. Дякую, теніс, це було по-справжньому,
– написав Сергій.
Схоже, що матч проти американця Джеффрі Джона Вулфа на Australian Open-2022 став останнім для Стаховського. Український тенісист поступився американцю у кваліфікації турніру у Мельбурні.
Слід зауважити, що у листопаді 2021 року Стаховський оголосив про завершення кар'єри у збірній України з тенісу. За збірну Сергій виступав з 2006 року та провів понад 70 матчів.
Досягнення Стаховського
- Наразі 36-річний український тенісист посідає 220-е місце у рейтингу ATP. Рекордом киянина було 31-а позиція наприкінці вересня 2010 року.
- Всього Стаховський виграв 4 титули ATP з 2003 року, коли розпочав професійну кар'єру.
- За даними сайту ATP, призові Стаховського за кар'єру складають понад 5 мільйонів доларів.