Програв вибори НОК, але переміг на килимі: Беленюк завоював золото чемпіонату України
27 листопада 2022 , 16:09Читать новость на русском
Народний депутат України Жан Беленюк не залишає активну спортивну кар'єру. Очевидно, чемпіон Токіо-202 сподівається поїхати на Олімпійські Ігри в Париж.
Олімпійський чемпіон Токіо-2020 Жан Беленюк здобув перемогу в чемпіонаті України з греко-римської боротьби, який проходив у Черкасах.
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У фінальному поєдинку у ваговій категорії до 87 кілограм народний депутат переміг Артема Матяша.
Таким чином Жан Беленюк захистив титул чемпіона України, який здобув у червні.
Жан Беленюк – чемпіон України 2022 / скріншот з трансляції
- Нагадаємо, в листопаді Жан Беленюк програв вибори президента НОК України Вадиму Гутцайту.
- Після оголошення результатів голосування народний депутат розкритикував організацію, яка обрала до свого складу велику кількість проросійських політиків.
- На знак протесту існуючій політиці керівництва НОК України Беленюк написав заяву на вихід зі складу комітету.