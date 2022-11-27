Олимпийский чемпион Токио-2020 Жан Беленюк одержал победу в чемпионате Украины по греко-римской борьбе, который проходил в Черкассах.

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В финальном поединке в весовой категории до 87 килограммов народный депутат победил Артема Матяша.

Таким образом Жан Беленюк защитил титул чемпиона Украины, получившего в июне.

Жан Беленюк – чемпион Украины 2022 / скриншот по трансляции