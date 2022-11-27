Олімпійський чемпіон Токіо-2020 Жан Беленюк здобув перемогу в чемпіонаті України з греко-римської боротьби, який проходив у Черкасах.

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У фінальному поєдинку у ваговій категорії до 87 кілограм народний депутат переміг Артема Матяша.

Таким чином Жан Беленюк захистив титул чемпіона України, який здобув у червні.

Жан Беленюк – чемпіон України 2022 / скріншот з трансляції