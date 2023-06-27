Час вигравати титули: Баварія націлилась на маститого форварда, за якого пропонує 100 мільйонів
Джерело:Флоріан Плеттенберг
Мюнхенський колектив перебуває у пошуках зіркового нападника. Схоже, що "пивоварам" все ж вдасться вгамувати свої апетити.
Гаррі Кейн став головною трансферною ціллю Баварії. Англійський нападник дав зрозуміти мюнхенцям, що перемовини можуть закінчитись позитивно для обох сторін.
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Нагода здобути "золото"
Чемпіон Німеччини перебуває у активних пошуках зіркового форварда, який допоможе команді добиватися висот не тільки у внутрішніх чемпіонатах, а й на європейській арені. Після відходу з колективу Роберта Левандовського місце головного форвада у Баварії зайняв далеко не зірковий Ерік Максім Чупо-Мотінг, проте який забивав достатньо та ніби-то виконував свою роботу на "ура". Та от камерунський нападник травмувався і його місце на накінечнику атаки займав досвідчений Томас Мюллер, який уже не видає своєї найкращої гри, тому "пивовари" вимушені шукати когось, хто б феєрив так само як Роберт Левандовський.
Мюнхенський колектив знайшов альтернативу поляку у Англії, а саме у Тоттенхемі. Баварія серйозно націлилась на придбання Гаррі Кейна. Та от варто відзначити, що перемовини між сторонами йдуть надзвичайно складно, та от не дивлячись на це, "ураган" все ж дав зрозуміти мюнхенському колективу, що Баварія – найкращий для нього варіант продовження кар'єри. "Пивовари" у свою чергу уже планують наступні кроки перемовин та готують пропозицію "шпорам" у 100 мільйонів євро за 29-річного нападника, у якого закінчується контракт з Тоттенхемом у 2024-му році.
Нагадаємо, що на Кейна також націлився і мадридський Реал, який втратив володаря "Золотого м'яча" Каріма Бензема. Проте "королівський" клуб ще раніше передбачив, що Гаррі може не обрати "вершкових", тому готові також поспівпрацювати із зірковим форвардом з міланського Інтера.
Кар'єра Гаррі Кейна
- Англійський форвард практично усе своє футбольне життя провів у кольорах лондонського Тоттенхема, інколи переїжджаючи у інші клуби на правах оренди (Лестер, Норвіч, Мілволл). Варто відзначити, що Кейн міг стати вихованцем іншого лондонського клубу Арсенала, проту там юного Гаррі забракували, сказавши, що у хлопця зайва вага та він не має задатків для футболу.
- За "шпорів" Кейн провів 435 матчі, в яких забив 280 голів та віддав 64 асисти. Завдяки своїй нереальній результативності "ураган" вийшов на друге місце серед бомбардирів за усю історію АПЛ (213 голів), поступаючись Алану Ширеру, в якого 260 голів на рахунку.
- Не дивлячись на свої результати та час проведений у Тоттенхемі, Гаррі ніколи не вигравав жодного титулу з лондонцями. Кейн у стані "шпорів" найближче був до трофею тоді, коли виходив у фінал ЛЧ сезону 2018/2019, проте там Тоттенхем поступився Ліверпулю (0:2).