Гаррі Кейн став головною трансферною ціллю Баварії. Англійський нападник дав зрозуміти мюнхенцям, що перемовини можуть закінчитись позитивно для обох сторін.

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Нагода здобути "золото"

Чемпіон Німеччини перебуває у активних пошуках зіркового форварда, який допоможе команді добиватися висот не тільки у внутрішніх чемпіонатах, а й на європейській арені. Після відходу з колективу Роберта Левандовського місце головного форвада у Баварії зайняв далеко не зірковий Ерік Максім Чупо-Мотінг, проте який забивав достатньо та ніби-то виконував свою роботу на "ура". Та от камерунський нападник травмувався і його місце на накінечнику атаки займав досвідчений Томас Мюллер, який уже не видає своєї найкращої гри, тому "пивовари" вимушені шукати когось, хто б феєрив так само як Роберт Левандовський.

Мюнхенський колектив знайшов альтернативу поляку у Англії, а саме у Тоттенхемі. Баварія серйозно націлилась на придбання Гаррі Кейна. Та от варто відзначити, що перемовини між сторонами йдуть надзвичайно складно, та от не дивлячись на це, "ураган" все ж дав зрозуміти мюнхенському колективу, що Баварія – найкращий для нього варіант продовження кар'єри. "Пивовари" у свою чергу уже планують наступні кроки перемовин та готують пропозицію "шпорам" у 100 мільйонів євро за 29-річного нападника, у якого закінчується контракт з Тоттенхемом у 2024-му році.

Нагадаємо, що на Кейна також націлився і мадридський Реал, який втратив володаря "Золотого м'яча" Каріма Бензема. Проте "королівський" клуб ще раніше передбачив, що Гаррі може не обрати "вершкових", тому готові також поспівпрацювати із зірковим форвардом з міланського Інтера.

Кар'єра Гаррі Кейна