Еміль Мустафаєв став гравцем житомирського Полісся. "Вовки" намагаються максимально підсилитися перед дебютом в УПЛ.

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Готуються до бою

Провідний півзахисник Олександрії Еміль Мустафаєв нещодавно покинув стан "містян". Талановитий футболіст довго у вільному плаванні засиджуватися не зміг, оскільки новим клубом азербайджанського футболіста став житомирський Полісся, який тільки-но вийшов до еліти місцевого футболу. Мустафаєв дістався "вовкам" задарма, що ніяк не може не тішити керівництво "зелено-жовтих", оскільки у своє розпорядження вони отримали одне із головних відкриттів минулого сезону Української Прем'єр-ліги.

Нагадаємо. Еміль Мустафаєв свого часу міг виступати зі збірну України, проте УАФ забарилося зі запрошенням, тому гравець обрав іншу національну команду.

Варто відзначити, що житомирський колектив серйозно налаштований добиватися висот в найвищому дивізіоні України та навіть потрапляти у єврокубки з першого сезону. Слова не можуть бути нічим не підкріплені, тому Полісся активно працює на трансферному ринку. Окрім "зірочки" Мустафаєва "вовки" погодили співпрацю з такими гравцями, як Сергій Чоботенко (із Колоса), Микита Кравченко (Динамо), Артем Шабанов (ексгравець Динамо та угорського МОЛ Фехервару). Також Полісся надіється підписати маститого голкіпера Дениса Бойка, який уже також залишився без місця працевлаштування.

Варто відзначити, що Мустафаєв заявив про себе на усю Україну уже в другому колі УПЛ, коли за кермо Олександрії сів Руслан Ротань. Еміль відразу почав приносити результат своєму колективу у важливих поєдинках, вибивши собі клеймо одного з найталановитіших гравців українського чемпіонату. Зокрема, Мустафаєв провів 19 матчів за Олександрію, у яких відзначився 2 забитими голами та 5 результативними передачами.