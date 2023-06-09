Реал націлився на трансфер нападника Інтера Лаутаро Мартінеза. "Королівський" клуб не бажає обмежуватися тільки одним варіантом.
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План B мадридців
"Вершкових" офіційно покинув чинний володар "Золотого м'яча", який був лідером мадридського клубу, Карім Бензема. Ба більше французький форвард уже встиг віднайти собі новий колектив. Таким чином, Реал кинувся у пошуки форварда, який не просто стане заміною та дешевою копією Бензема, а посяде лідерські позиції у клубі. Мадридський колектив уже націлився на трансфер Гаррі Кейна з Тоттенхема, який може стати ідеальним варіантом для "вершкових", проте Реал вирішив не концентруватись суто на одному гравцеві.
"Королівський" клуб усвідомлює, що перемовини з президентом Тоттенхема щодо "Урагану" можуть бути проблемними, тому мадридці підготували запасний варіантом. Такимч чином Реал і обрав собі ще одну ціль в лиці Лаутаро Мартінеза з Інтера. Аргентинський нападник був у полі зору "вершкових" в минулому, але залучити гравця до команди не вдалося.
Форвард Інтера та збірної Аргентини
- В поточному сезоні Мартінез зіграв у 56-и матчах, в яких він забив 28 голів та віддав 11 асистів.
- Лаутаро може виграти зі своїм колективом Лігу чемпіонів, що може дозволити аргентинському форварду залишити міланський клуб на мажорній ноті. Ба більше, Мартінез ще й у поточному сезоні став володарем Кубка світу-2022, що додасть декілька нулів на ціннику нападника, який знає смак перемоги.
- Transfermarkt оцінює аргентинця у 80 мільйонів євро. За трансфер Лаутаро командам доводилося платити лише одного разу – Інтер віддав Расингу з Аргентини 25 мільйонів євро за Мартінеза.