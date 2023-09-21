Трилер у Мюнхені: Баварія та Манчестер Юнайтед забили сім голів на двох у Лізі чемпіонів – відео

Команда Томаса Тухеля могла спокійно закривати гру проти МЮ після першого тайму. Втім гості з Англії змогли відновити інтригу та ледь не зрівняли рахунок.

Баварія – Манчестер Юнайтед 4:3

Голи: Сане, 28, Гнабрі, 32, Кейн, 53 (пен), Тель, 90+2 – Гойлунд, 49, Каземіро, 88, 90+5.

У Лізі чемпіонів 2023-2024 підійшов до завершення перший тур. Центральна зустріч середи пройшла у Мюнхені, де місцева Баварія приймала Манчестер Юнайтед, пише 24 канал.

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Кадрові проблеми Манчестер Юнайтед

Обидві команди не найкращим чином розпочали сезон. Баварія ще більш-менш не провалилась, програвши лише у Суперкубку Лейпцигу. В чемпіонаті ж підопічні Тухеля набрали 10 очок в чотирьох матчах.

А ось Юнайтед лихоманить – три поразки у п'яти іграх на старті АПЛ. При цьому у МЮ виникли серйозні проблеми з кадрами, травмовані Ван-Біссака, Варан, Шоу, Маласія та Маунт.

При цьому клуб ще і відсторонив від першої команди Санчо та Ентоні через дисциплінарні проблеми. Тому очевидно було, що Баварія буде фаворитом матчу.

Гандикап у першому таймі

Це мюнхенці і почали доводити з перших хвилин. Баварія контролювала гру і двічі забила в середині першого тайму. Відкрити рахунок допомогла помилка від Онана. який не зміг відбити нескладний удар від Сане.

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Вже за чотири хвилини подвоїти рахунок зміг Гнабрі, який завершив пас від Мусіала. Манчестер спробував повернутись у гру на початку другого тайму. Трохи кривий удар від Гойлунда не зміг відбити Ульрайх.

Проте вже за чотири хвилини мюнхенці повернули перевагу у два м'ячі. Еріксен зіграв рукою у власному майданчику і Кейн без проблем реалізував пенальті.

Манчестер Юнайтед змусив Баварію понервувати

МанЮнайтед знайшов ресурс для голу лише за дві хвилини до фінішу. Захист господарів пропустив атаку від Марсьяля, який вивів на ударну позицію Каземіро. Бразилець проштовхнув снаряд у ворота вже лежачи.

Втім вирвати нічию "червоні дияволи" вже не змогли, а Баварія зусилляи Теля повернула перевагу у два м'ячі.Юнайтед не здався і на п'ятій компенсованій хвилині знову зробив різницю мінімальною. Каземіро оформив дубль після навісу зі штрафного.

Однак підсумкова перемога мюнхенців булацілком заслужена, команда Тухеля тепер готуватиметься до матчу в Копенгагені. А на Манчестер Юнайтед чекатиме домашня гра проти Галатасарая.

Відеоогляд матчу Баварія – Манчестер Юнайтед