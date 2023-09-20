Реал – Уніон 1:0

Гол: Беллінгем, 90+4.

Цього тижня проходять матчі першого туру групової стадії Ліги чемпіонів 2023-2024. Другий ігровий день розпочався матчем за участю мадридського Реала, пише 24 канал.

Слідкуйте з нами Баварія – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Суперником найтитулованішої команди ЛЧ став берлінський Уніон. Німецький клуб є абсолютним дебютантом турніру, це перший вихід столичного клубу в групу Ліги чемпіонів.

Карло Анчелотті не міг розраховувати на всіх найсильніших гравців, адже через травми були недоступні Куртуа, Мілітао, Карвахаль та Вінісіус. Місце у воротах зайняв Кепа Аррісабалага, тоді як Андрій Лунін залишився на лаві запасних.

Реал був явним фаворитом матчу і контролював м'яч всю гру. Мадридці завдали майже 30 ударів у бік воріт Реннова, але у ствір б було лише п'ять. Всіх їх кіпер Уніона відбивав довгий час.

Читайте також Поразка Шахтаря, феєрія Барси та диво Лаціо: всі результати матчів Ліги чемпіонів за 19 вересня

У берлінців було дуже мало шансів, тому підопічні Фішера зробили ставку на нічию. Зрештою гості майже досягли бажаного, але за хвилину до кінця матчу Реал таки вирвав перемогу.

Після дальнього удару від мадридців м'яч відрикошетив від двох гравців Уніона та опинився перед порожніми воротами. Беллінгем туди його і проштовхнув, принісши Реалу перемогу.

Англієць продовжує запалювати на "Сантьяго Бернабеу". Після трансферу з Боруссії Дортмунд Джуд забив вже шостий гол у шести матчах за Реал. У наступному турі Уніон прийматиме Брагу, тоді як на мадридців чекає виїзд до Наполі.

ВІдеоогляд матчу Реал – Уніон: