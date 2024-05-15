Усі кандидати відмовились: Баварія вмовлятиме Тухеля залишитись на посаді тренера
15 травня 2024, 10:19Читать новость на русском
Джерело:Bild
Керівництво Баварії так і не змогло знайти заміну Томасу Тухелю. У клубі проситимуть тренера залишитись з командою.
Влітку 2024 року Баварію повинен був покинути головний тренер Томас Тухель. Керівництво клубу активно вело переговори з великою кількістю кандидатів, однак безрезультатно.
Читайте також Тухель понад усе: вболівальники Баварії створили петицію на підтримку тренера
Тухель лишився єдиним варіантом
У Баварії виникли проблеми з пошуком заміни головному тренеру, тому наразі вони хочуть, щоб Томас Тухель залишився з командою.
Лідери команди закликали керівництво вмовити Тухеля залишитись на посаді, однак не всі у Баварії підтримали цю ідею.Довідка. Томас Тухель став тренером Баварії весною 2023 року. Під його керівництвом мюнхенці зіграли близько 60 матчів.
Кого Баварія розглядала як заміну Тухелю
- Основним кандидатом на посаду головного тренера Баварії розглядався Юліан Нагельсманн, але він продовжив контракт зі збірної Німеччини.
- Згодом керівництво було близьке до підписання Ральфа Рангніка, проте в останній момент він вирішив залишитись тренером національної команди Австрії.
- Повідомлялося, що Баварія розглядала Зінедіна Зідана.
- Керівництво вело перемовини з Роберто Де Дзербі, але той не забажав покидати Брайтон.
- Останнім кандидатом був Хансі Флік, однак від цього варіанту відмовились майже одразу.