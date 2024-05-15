Усі кандидати відмовились: Баварія вмовлятиме Тухеля залишитись на посаді тренера

Керівництво Баварії так і не змогло знайти заміну Томасу Тухелю. У клубі проситимуть тренера залишитись з командою.

Влітку 2024 року Баварію повинен був покинути головний тренер Томас Тухель. Керівництво клубу активно вело переговори з великою кількістю кандидатів, однак безрезультатно.

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Тухель лишився єдиним варіантом

У Баварії виникли проблеми з пошуком заміни головному тренеру, тому наразі вони хочуть, щоб Томас Тухель залишився з командою.

Лідери команди закликали керівництво вмовити Тухеля залишитись на посаді, однак не всі у Баварії підтримали цю ідею.

Кого Баварія розглядала як заміну Тухелю

Основним кандидатом на посаду головного тренера Баварії розглядався Юліан Нагельсманн, але він продовжив контракт зі збірної Німеччини.

Згодом керівництво було близьке до підписання Ральфа Рангніка, проте в останній момент він вирішив залишитись тренером національної команди Австрії.

Повідомлялося, що Баварія розглядала Зінедіна Зідана.

Керівництво вело перемовини з Роберто Де Дзербі, але той не забажав покидати Брайтон.

Останнім кандидатом був Хансі Флік, однак від цього варіанту відмовились майже одразу.

Томас Тухель став тренером Баварії весною 2023 року. Під його керівництвом мюнхенці зіграли близько 60 матчів.