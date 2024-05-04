Після того, як всі ключові кандидати відхили пропозицію Баварії, керівництво клубу звернулося до Роберто Де Дзербі. Навіть розпочалися перемовини, де італійський тренер припустив відставку з Брайтона.
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Роберто Де Дзербі висловив бажання залишитись в Брайтоні
Італійський тренер дав чітку відповідь про майбутнє в Брайтоні.
Я думаю, що хотів би залишитися в Брайтоні, тому що я люблю своїх гравців. Я люблю це місто. Я люблю свій клуб, своїх уболівальників. Я сказав на зустрічі з фанатами, що якщо я щасливий, то жоден клуб не зможе змусити себе змінити команду – я хочу зберегти свою пристрасть назавжди,
– заявив Роберто Де Дзербі.
Нагадаємо, що серед ключових кандидатів Баварії на посаду тренера були Юліан Нагельсманн та Ральф Рангнік, однак вони обрали залишитись наставниками національних команд.