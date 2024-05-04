Після того, як всі ключові кандидати відхили пропозицію Баварії, керівництво клубу звернулося до Роберто Де Дзербі. Навіть розпочалися перемовини, де італійський тренер припустив відставку з Брайтона.

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Роберто Де Дзербі висловив бажання залишитись в Брайтоні

Італійський тренер дав чітку відповідь про майбутнє в Брайтоні.

Я думаю, що хотів би залишитися в Брайтоні, тому що я люблю своїх гравців. Я люблю це місто. Я люблю свій клуб, своїх уболівальників. Я сказав на зустрічі з фанатами, що якщо я щасливий, то жоден клуб не зможе змусити себе змінити команду – я хочу зберегти свою пристрасть назавжди,

– заявив Роберто Де Дзербі.

Довідка. Наразі Брайтон посідає 12 позицію в турнірній таблиці АПЛ. Команда набрала 44 бали і відстає на 2 очки від Вулверхемптона.

Нагадаємо, що серед ключових кандидатів Баварії на посаду тренера були Юліан Нагельсманн та Ральф Рангнік, однак вони обрали залишитись наставниками національних команд.