Раніше з'явилась інформація, що мюнхенський клуб відновив перемовини з Зінедіном Зіданом щодо його призначення на посаду головного тренера. Також Баварія роздумує над підписанням тренера Ліверпуля Юргена Клоппа, але основним кандидатом поки є Ральф Рангнік.
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Петиція для Томаса Тухеля
"Ми хочемо Юппеля (Тухеля), а не Рангніка" – таку назву має петиція, створена вболівальниками Баварії. Фанати мюнхенців заявили, що Рангнік і близько не зрівняється з Тухелем і хочуть, щоб німецький тренер залишився з командою ще на наступний сезон.
За три дні з моменту оприлюднення петиція назбирала 13 тисяч підписів.
Наразі Баварія посідає 2 місце в турнірній таблиці Бундесліги, здобувши 66 очків. Однак Баєр достроково виграв чемпіонат Німеччини з футболу, здолавши Вердер з рахунком 5:0. Таким чином, вони перервали 11-річну гегемонію "мюнхенців".