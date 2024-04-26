Раніше з'явилась інформація, що мюнхенський клуб відновив перемовини з Зінедіном Зіданом щодо його призначення на посаду головного тренера. Також Баварія роздумує над підписанням тренера Ліверпуля Юргена Клоппа, але основним кандидатом поки є Ральф Рангнік.

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Петиція для Томаса Тухеля

"Ми хочемо Юппеля (Тухеля), а не Рангніка" – таку назву має петиція, створена вболівальниками Баварії. Фанати мюнхенців заявили, що Рангнік і близько не зрівняється з Тухелем і хочуть, щоб німецький тренер залишився з командою ще на наступний сезон.

За три дні з моменту оприлюднення петиція назбирала 13 тисяч підписів.

Важливо! Баварія хоче підписати Ральфа Рангніка до 2026 або 2027 року. Була інформація, що керівництво планує знайти тимчасового тренера на один сезон, щоб потім підписати Юргена Клоппа.

Наразі Баварія посідає 2 місце в турнірній таблиці Бундесліги, здобувши 66 очків. Однак Баєр достроково виграв чемпіонат Німеччини з футболу, здолавши Вердер з рахунком 5:0. Таким чином, вони перервали 11-річну гегемонію "мюнхенців".